Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf - Fußgängerin von PKW erfasst, 1 Person schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am 28.11.2019, gegen 18.38 Uhr überquert eine 17-jährige aus Herzebrock-Clarholz zu Fuß den August-Wessing-Damm in Warendorf. Eine 46-jährige Warendorferin, die mit ihrem PKW von der Wilhelmstraße kommend auf den August-Wessing-Damm einbiegt, bemerkt die Fußgängerin zu spät und stößt mit ihr zusammen. Durch die Kollision stürzt die Fußgängerin und verletzt sich schwer. Sie wird durch einen Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

