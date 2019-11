Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf - Radfahrer gegen Fußgängerin

Warendorf (ots)

Ein 13-jähriger Warendorfer fährt am 28.11.19, gegen 17.45 Uhr auf dem Gehweg neben der Straße Im Grünen Grund in Richtung Blumenstraße. Neben ihm fährt ein Freund, mit dem er sich unterhält. Dabei übersieht der 13-jährige eine entgegenkommende 47-jährige Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß wird die 47-jährige Warendorferin leicht verletzt. Sie wird durch einen Rettungswagen in ein nahegelendes Krankenhaus gebracht.

