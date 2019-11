Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. 60-jährige Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 28.11.2019, um 12.45 Uhr, ereigente sich auf dem Alten Postweg in Ahlen ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 60-jährige Autofahrerin schwer verletzte. Sie befuhr mit ihrem Pkw den Alten Postweg in Fahrtrichtung Alte Beckumer Straße. Kurz vor der Einmündung kam sie mit ihrem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und stieß hier frontal mit dem Pkw eines 69-jährigen Autofahrers zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt die 60-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

