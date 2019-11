Polizei Warendorf

POL-WAF: Tageswohnungseinbruch in Beckum

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 27.11.2019 in der Zeit von 12:50 Uhr bis 18:05 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür vom Garten aus in ein Einfamilienhaus an der Feuerstraße ein. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizeiwache Beckum, Tel. 02521-9110 entgegen.

