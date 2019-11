Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde - Radfahrerin bei Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt

Warendorf (ots)

Ein 56-jähriger Oelder fährt am 27.11.19, gegen 15.35 Uhr in Oelde auf der Rhedaer Straße in Richtung Möhlerstraße. Er beabsichtigt auf den Parkplatz zu dem dortigen Lidl-Parkplatz abzubiegen. Dabei übersieht er eine 15-jährige Radfahrerin, die auf dem dortigen Gehweg fährt. Die 15-jährige aus Oelde wird durch den Zusammenstoß mit dem PKW leicht verletzt.

