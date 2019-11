Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh - 1 Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Ein 86-jähriger Oelder fuhr am 27.11.19, gegen 13.26 Uhr auf der Baseler Straße in Wadersloh in Richtung Oelde-Sünninghausen. Nachdem er einen Traktor überholt hatte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr zunächst einen Leitpfosten, rutschte dann mit seinem PKW in den dortigen Graben und beschädigte einen Telekommunikationsmast. Der Oelder wurde durch die Kollision in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte durch die eingesetzte Feuerwehr leicht verletzt geborgen werden. Der 86-jährige konnte vor Ort entlassen werden.

