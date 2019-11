Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Die "PolEnte" auf der Suche nach dem Christkind - Adventskalender-Gewinnspiel der Kreispolizeibehörde Warendorf

Warendorf (ots)

Zum Abschluss des Jahres bedankt sich die Polizei im Kreis Warendorf auf eine besondere Art. Der Adventskalender 2019 ist ein Gewinnspiel.

In den Tagen vor Weihnachten ist die "PolEnte" der Polizei Warendorf in den Städten und Gemeinden des Kreises auf der Suche nach dem Christkind unterwegs. Die einzelnen Bilder des Adventskalenders zeigen die "PolEnte" an einer Örtlichkeit im Kreis Warendorf, die es zu erkennen gilt. Sind alle 24 Türen geöffnet und die Orte erkannt, senden Sie Ihre 24 Lösungen bis zum 31.12.2019 per Email an oeffentlichkeitsarbeit.warendorf@polizei.nrw.de.

Der Adventskalender ist auf der Internetseite der Polizei Warendorf ( https://warendorf.polizei.nrw), der Facebook-Seite (https://www.facebook.com/polizei.nrw.waf) und auf Twitter (https://twitter.com/polizei_nrw_waf) eingestellt. Auf der Internetseite finden Sie auch einen Lösungsbogen zum Ausdrucken.

Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Neben Sachpreisen wartet auf den Gewinner ein ganz persönlicher Besuch bei der Kreispolizeibehörde Warendorf.

