Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Pedelec und Schreckschusswaffe sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 26.11.2019 stellten Polizisten ein Pedelec und eine Schreckschusswaffe nach einer Überprüfung eines 24-Jährigen auf der Breslauer Straße in Ennigerloh sicher. Gegen 23.10 Uhr fuhren sie hinter dem mit einem Pedelec fahrenden Ennigerloher hinterher und die Geschwindigkeit des Streifenwagens zeigte 45 km/h an. Daraufhin entschlossen sich die Beamten zur Kontrolle des Fahrradfahrers sowie seines Zweirads. Am Pedelec entdeckten die Einsatzkräfte eine Konstruktion am Hinterrad, die für die Erhöhung der zulässigen Geschwindigkeit von 25 km/h verantwortlich war. Somit dürfte das Pedelec mindestens als Kleinkraftrad gelten, für das eine Fahrerlaubnis-, Versicherungs- und Helmpflicht besteht. All das konnte der Ennigerloher nicht vorweisen. Des Weiteren führte er eine Schreckschusswaffe mit, für die er keine Erlaubnis besitzt. Daher stellten die Polizisten die Gegenstände sicher und leiteten gegen den 24-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein.

