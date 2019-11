Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Audi S 8 gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Montag, 25.11.2019, 18.30 Uhr und Dienstag, 26.11.2019, 7.30 Uhr einen grauen Audi S 8, amtliches Kennzeichen WAF-GK 90 an der Straße Am Rothenbach in Warendorf. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl oder Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

