Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pkw Mini dürfte Verursacherfahrzeug sein

Warendorf (ots)

Am Montag, 25.11.2019 wurde ein blauer Hyundai i10 zwischen 7.20 Uhr und 7.30 Uhr auf der Ahlener Straße in Beckum beschädigt. Die Autobesitzerin fand die Spiegelabdeckung des beteiligten Fahrzeugs. Hierbei dürfte es sich um einen Pkw Mini handeln. Wem ist ein Pkw Mini aufgefallen, dem eine Spiegelabdeckung, vermutlich rechts fehlt? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell