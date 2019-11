Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrerin

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 22.10.2019, um 12.10 Uhr, auf der Warendorfer Straße in Ahlen ereignete, verletzte sich eine 35-jährige Fahrradfahrerin leicht. Ein 42-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw den Vorhelmer Weg in Ahlen. Er beabsichtigte an der Einmündung mit der Warendorfer Straße nach rechts in diese einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der 35-jährigen Fahrradfahrerin. Diese befuhr mit ihrem Fahrrad mit Anhänger die Warendorfer Straße in Richtung Innenstadt. Durch den Zusammenstoß kam die 35-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Das im Fahrradanhänger sitzende 3-jährige Kind blieb unverletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus.

