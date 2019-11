Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Raub auf Wettbüro

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 24.11.2019, gegen 20.44 Uhr, betraten zwei unbekannte Täter ein Wettbüro am August-Wessing-Damm in Warendorf. Ein Täter verlangte unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die Herausgabe von Bargeld und verstaute dies in einer schwarzen Tasche, vermutlich der Marke Adidas. Genaue Angaben zur Höhe des erbeuteten Geldbetrages sind zurzeit nicht möglich.

Anschließend verließen beide Männer das Wettbüro zu Fuß in Richtung Niedinkstraße, stiegen hier in einen dunklen VW Golf 6, der von einer dritten Person gefahren wurde und flüchteten in unbekannte Richtung.

Ein Tatverdächtiger ist etwa 190 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzer Softshelljacke und trägt zu einem Zopf geflochtene Haare. Der zweite Tatverdächtige ist etwa 165 cm groß, stämmige Statur, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit Nike-Emblem sowie dunkelgrauer bis schwarzer Jacke, er ist vermutlich Linkshänder. Beide Männer trugen zur Tatzeit Sturmhauben und sprachen deutsch.

Wer kann Angaben zu dem Flüchtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei Warendorf unter der Telefonnummer 02581-941000 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

