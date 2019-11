Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Radfahrerin bei Vekehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 22.11.2019, um 14.50 Uhr, ereignete sich in Beckum auf der Sternstraße ein Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Pkw-Führerin aus Beckum befuhr die Sternstraße in Richtung Nordstraße und beabsichtigte nach rechts in die Wilhelmstraße einzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt war eine 67-jährige Beckumerin mit ihrem Rad, einem Pedelec, auf dem angrenzenden Radweg der Sternstraße ebenfalls in Richtung Nordstraße unterwegs. Als sie über die Radfahrerfurt die Einmündung zur Wilhelmstraße queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 32-Jährigen. Hierbei stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Nach medizinischer Versorgung im Rettungswagen konnte sie wieder nach Hause. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 700,- Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell