Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeugen nach versuchtem Diebstahl gesucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 21.11.2019 stahlen zwei Jungen gegen 12.30 Uhr die Handtasche einer Seniorin, die sich auf dem Friedhof in Oelde am Friedhofsweg befand. Die Tasche hatte sie während der Grabpflege abgelegt. Als die Frau um Hilfe rief, wurden zwei Zeugen auf die Situation aufmerksam. Die Tatverdächtigen, geschätzt 12 bis 13 Jahre alt, ließen die Handtasche in Nähe der Friedshofsgärtnerei zurück und flüchteten in Richtung Bültstraße.

Die beiden Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Oelde zu melden, ebseno Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, Telefon 02522/915-0.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell