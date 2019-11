Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Zeuge meldete unsicher fahrende Frau

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 21.11.2019 meldete ein 30-Jähriger gegen 17.25 Uhr eine unsicher fahrende Autofahrerin auf der Dolberger Straße in Dolberg. Die Frau soll Schlangenlinien und in den Ggenverkehr gefahren sein. Die Polizei kontrollierte die 52-Jährige und ließ sie einen Atemalkoholtest durchführen. Dieser lag unter dem Wert von 0,5 Promille. Aber in Kombination mit den Ausfallerscheinungen liegt der Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung durch Alkoholkonsum vor. Daher ließen die Beamten der Frau eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihr die vorläufige Weiterfahrt.

