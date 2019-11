Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, den 21.11.2019, gegen 20.30 Uhr, ereignete sich in Drensteinfurt auf der Landstraße 671 ein Verkehrsunfall mit vier Verletzten.

Ein 24-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die L671 in Richtung Ahlen. Kurz hinter der Einmündung Kerkpatt beabsichtigte er eine Fahrzeugkolonne, bestehend aus zwei Pkw und einem Lkw, zu überholen. Zur selben Zeit befuhr ein 18-Jähriger aus Hamm die L671 in Gegenrichtung. Als sich der 24-Jährige in Höhe des Lkw befand, bemerkte er den Gegenverkehr und versuchte auf seinen Fahrstreifen zurückzufahren. Dabei kam es zu einem seitlichen Kontakt mit dem Lkw und einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 18-Jährigen in den rechten Straßengraben geschleudert.

Der 24-Jährige verletzte sich leicht, der 18-Jährige sowie seine beiden 17-jährigen Mitfahrer aus Hamm wurden zum Teil schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 20000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L671 für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Er wird gebeten, sich mit der Polizei in Ahlen, unter der Telefonnummer 02382-9650 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

