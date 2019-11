Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. E-Bike-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Eine verletzte E-Bike-Fahrerin und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Donnerstag, 21.11.2019, um 16.20 Uhr, auf der Freckenhorster Straße in Everswinkel ereignet hat. Ein 58-jähriger Mann aus Everswinkel befuhr mit seinem Pkw die Freckenhorster Straße in Richtung L793. Ihm entgegen kam eine 59-jährige Frau, ebenfalls aus Everswinkel, die mit ihrem E-Bike auf dem dortigen Radweg unterwegs war. Als der Pkw-Führer nach rechts auf ein Tankstellengelände einbiegen wollte, kam es beim Queren des Radweges zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Bei der Kollision mit dem Pkw wurde die E-Bike-Fahrerin schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell