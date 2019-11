Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Brand auf einem Betriebsgelände

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 19.11.2019, gegen 15.05 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf einem Firmengelände an der Geiststraße (L852) in Wadersloh gerufen. Offenbar aufgrund eines technischen Defektes an einem Lüfterrad geriet eine Entfilterungsanlage in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren Wadersloh, Liesborn und Diestedde gelöscht. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, sie dürfte nach vorläufigen Schätzungen bei etwa 150.000 Euro liegen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Geiststraße (L852) für den Fahrzeugverkehr bis etwa 18.30 Uhr gesperrt werden.

