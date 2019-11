Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrer eines schwarzen Pkws gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen Pkws, der am Montag, 18.11.2019 gegen 18.20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Straße Westwall in Ahlen beging. Eine Autofahrerin wartete mit ihrem VW Golf Plus auf der Linksabbiegerspur, um von dem Westwall auf die Weststraße abzubiegen. Während sie dort stand, fuhr ihr ein Unbekannter mit seinem Pkw in die Fahrerseite als er von der Weststraße rechts abbog. Weitere Angaben zu dem Fahrzeug oder Fahrzeugführer liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

