POL-WAF: Drensteinfurt. Unbekannter Fahrradfahrer fuhr gegen Pkw

Warendorf (ots)

Am Montag, 18.11.2019 fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer gegen kurz nach 18 Uhr auf der Goethestraße in Drensteinfurt gegen einen schwarzen Renault Clio. Der Flüchtige beschädigte dabei die Heckscheibe. Ein Zeuge beobachtete wie eine dunkel gekleidete Person samt einem Herrenrad vor dem geparkten Auto auf dem Boden lag. Der Fahrradfahrer, der eine Kapuze über den Kopf gezogen hatte, stand auf und fuhr über die Goethestraße in Richtung Heesterstraße weiter. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

