Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 19.11.2019 fuhr ein 35-Jähriger gegen 0.50 Uhr durch Ennigerloh und blieb mit seinem Fahrzeug in Höhe der Mühle stehen. Die hinzugezogenen Beamten stellten mehrere Beschädigungen an dem roten Mercedes fest, so dass es zu mindestens einem Zusammenstoß mit einem Gegenstand oder Fahrzeug gekommen sein dürfte. Ein möglicher Unfallort ist zur Zeit nicht bekannt.

Bei der Kontrolle des Ennigerlohers stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war und keinen Führerschein besitzt. Die Beamten nahmen den aufgebrachten Mann mit zur Blutprobenentnahme und stellten das Auto sicher.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu einem möglichen Verkehrsunfall im Ennigerloher Stadtgebiet machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell