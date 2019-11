Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Blutprobe und Sicherstellungen

Warendorf (ots)

Am Montag, 18.11.2019 kontrollierten Polizisten gegen 10.25 Uhr einen Autofahrer auf der Füchtorfer Straße in Sassenberg. Bei der nähereren Überprüfung des 33-Jährigen und seines Pkws, ergaben sich Hinweise auf Straftaten. Denn der Sassenberger stand unter Drogeneinfluss und das Fahrzeug war nicht angemeldet. Daher ließen die Beamten dem Mann eine Blutprobe entnehmen und stellten den Fahrzeugschein sowie den Fahrzeugschlüssel sicher. Aber auch die Kennzeichen, die fälschlicherweise an dem Pkw angebracht waren.

