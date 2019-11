Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Warendorf (ots)

Im Laufe des Freitags (15.11.2019) meldeten sich mehrere Pkw-Besitzer bei der Polizei in Ahlen, da sie Sachbeschädigungen an ihren Fahrzeugen festgestellt hatten. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Freitag sechs Autos, die alle auf der Bergamtsstraße standen. Wer hat in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen auf der Bergamtsstraße beobachtet? Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

