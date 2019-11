Polizei Warendorf

POL-WAF: Westbevern. Fahrzeug überschlägt sich auf der L 811

Warendorf (ots)

Eine 23- jährige Frau aus Münster befuhr am heutigen Samstagmittag (16.11.2019, 12.15 Uhr) die Landstraße 811 von Ostbevern Brock in Fahrtrichtung Westbevern, In Höhe der Unfallstelle kam die junge Frau mit ihrem Fahrzeug auf den rechten Seitenstreifen und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam im angrenzenden Straßengraben auf dem Dach zu liegen. Die 23-jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8500 Euro.

