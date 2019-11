Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Im Verbrauchermarkt Zigaretten geraubt

Warendorf (ots)

Zwei Männer betraten am Freitag, 15.11.2019, gegen 13.50 Uhr, einen Verbrauchermarkt in Telgte, Orkotten. Im Kassenbereich entwendeten die Männer Zigaretten aus der Ablage und wollten, ohne zu bezahlen, den Kassenbereich verlassen. Eine Zeugin hatte den Vorgang beobachtet und versuchte einen Mann festzuhalten. Der Unbekannte riss sich los und kratzte die Zeugin. Anschließend flüchtete er aus dem Markt in Richtung Wolbecker Straße.

Der etwa 165 bis 170 cm große Mann war bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke und blauer Jeans. Er trug eine auffällige schwarze Brille und einen Rucksack. Der zweite Tatverdächtige, ein 22-Jähriger aus Telgte, konnte von weiteren Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Wer kann Angaben zu dem Flüchtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei Warendorf unter der Telefonnummer 02581-941000 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

