Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 14.11.2019, um 07.50 Uhr, ereignete sich auf der Raabestraße in Ahlen eine Verkehrsunfallflucht. Ein 14-jähriger Schüler befuhr mit seinem Fahrrad die Raabestraße in Fahrtrichtung Westfalendamm. Hier fuhr dann ein Pkw rückwärts von einer linkseitigen Grundstückszufahrt aus auf die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Der Schüler stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Pkw setzte weiter zurück und fuhr in Richtung Hauffstraße davon. Personen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrerin oder Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

