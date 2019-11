Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängerin

Warendorf (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 14-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 14.11.2019, um 07.10 Uhr, auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf. Ein 56-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die Freckenhorster Straße aus Richtung Freckenhorst kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung "Freckenhorster Tor" beabsichtigte er nach links in den August-Wessing-Damm einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der 14-jährigen Fußgängerin. Diese wollte den August-Wessing-Damm an der Ampelanlage aus Richtung Innenstadt kommend überqueren. Durch den Zusammenstoß fiel die Fußgängerin zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

