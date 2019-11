Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Unfallflüchtiger ermittelt

Warendorf (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch, 13.11.2019, um 16.00 Uhr, auf der Straße Waterort in Füchtorf ereignete, konnte die Polizei Warendorf den Verursacher ermitteln. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer bog von einer Grundstücksausfahrt nach rechts auf die Straße Waterort und beschädigte dabei eine Grundstücksmauer. Danach entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Nach Zeugenangaben könnte der Schaden durch einen Paketzusteller verursacht worden sein. In den Abendstunden traf der Geschädigte ein entsprechendes Fahrzeug auf der Vinnenberger Straße an. Der Fahrer wechselte zu dieser Zeit einen Reifen an seinem Fahrzeug. Durch die eingesetzten Beamten konnten frische Unfallspuren an dem Fahrzeug festgestellt werden. Sie stellten den Führerschein des 30-jährigen Fahrers aus Sendenhorst sicher und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein.

