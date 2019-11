Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Nach Verkehrsunfall Wiederstand geleistet

Warendorf (ots)

Am heutigen Mittwoch Nachmittag (13.11.2019) ereignete sich auf der Reichenbacher Straße gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Mann verletzt wurde. Der 60-jähriger Warendorfer kam aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Wohnmobil. Aufgrund seiner Verletzungen sollte der Unfallverursacher in einem Retttungswagen medizinsich erstversorgt werden. Gegen diese Behandlung sperrte sich der Mann aktiv, sodaß er mit polizeilicher Begleitung in eine Klinik transportiert werden musste. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Den enstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 15.000 Euro.

