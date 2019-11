Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallflüchtiger dank Zeugenangaben ermittelt

Warendorf (ots)

Dank der Angaben einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei Ahlen den flüchtigen Verursacher eines Verkehrsunfalls ermitteln, der sich am Dienstag, 12.11.2019, um 14.02 Uhr, auf der Gemmericher Straße in Ahlen ereignete. Ein zunächst unbekanntes Fahrzeug befuhr die Gemmericher Straße und touchierte dabei mit dem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Fahrzeugs. Der Verursacher stieg aus seinem Fahrzeug aus, klappte seinen Außenspiegel wieder aus und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dank der Angaben einer aufmerksamen Zeugin konnten die Einsatzkräfte einen 38-jährigen Mann aus Ahlen als Unfallverursacher ermitteln. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell