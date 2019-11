Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kollision im Kreuzungsbereich - zwei Personen leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 12.11.19, um 16:31 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Emanuel-von-Ketteler-Straße mit der Straße Am Stockpiper in Ahlen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden. Eine 44-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw Audi die Straße Am Stockpiper in Richtung Jägerstraße. Beim Versuch, die Emanuel-von Ketteler Straße zu überqueren, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 22-jährigen Frau aus Ahlen, welche auf der Emanuel-von-Ketteler-Straße in Richtung Beckumer Straße unterwegs war. Bei dem Unfall wurden die 44-Jährige sowie ihre 21-jährige Beifahrerin (ebenfalls in Ahlen wohnhaft) leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die beiden Frauen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

