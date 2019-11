Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. 20-jähriger Randalierer in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 10.11.2019, um 01.30 Uhr, beobachteten Beamte der Polizeiwache Warendorf am HOT in Warendorf, Zwischen den Emsbrücken, eine Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Diese versuchten sich gegenseitig zu treten und zu schlagen. Als die Einsatzkräfte die Personalien der Angetroffenen feststellten, lief der 20-Jährige erneut auf den 26-Jährigen zu. Nur durch den Einsatz des Pfeffersprays konnten die Beamten einen weiteren Angriff verhindern. Da der 20-Jährige nicht zu beruhigen war und auch einem Platzverweis nicht nachkam nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam.

