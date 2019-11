Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. "Flugzeuge" von Schausteller-Lkw gestohlen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 10.11.2019, zwischen 20.30 Uhr und 22.05 Uhr, stahlen unbekannte Täter mehrere "Flugzeuge" von einem Lkw, der auf der Ladestraße in Sendenhorst geparkt war. Der oder die Täter begaben sich zu dem beladenen Schausteller-Lkw, der auf einem Parkplatz an der Ladestraße parallel zu den Bahngleisen abgestellt war. Von dem Lkw stahlen die Täter mehrere "Flugzeuge" eines Karussells. Der oder die Täter dürften ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell