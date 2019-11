Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rollerdiebstahl

Warendorf (ots)

Zwischen Freitag, 08.11.2019, 18.00 Uhr, und Samstag, 09.11.2019, 09.50 Uhr, stahlen unbekannte Täter auf Alten Beckumer Straße in Ahlen ein Kleinkraftrad. Der blaue Roller mit dem grünen Versicherungskennzeichen 740NCZ war vor einem Haus abgestellt. An dem Roller befindet sich ein Windschutz aus Plastik. Personen, die Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell