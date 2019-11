Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Unter Drogeneinfluss Fahrzeug geführt

Warendorf (ots)

Am Montag, 11.11.2019, um 03.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Warendorf einen 27-jährigen Autofahrer auf dem Klingenhagen in Sassenberg. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Sie brachten den jungen Mann zur Polizeiwache Warendorf und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

