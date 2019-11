Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verkehrsunfall mit vier Verletzten. -Alkoholmissbrauch mit ursächlich-

Warendorf (ots)

Am 10.11.19 gegen 07:00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Ennigerloh die Oelder Str. in Richtung Ennigerloh. Mit in seinem Fahrzeug befand sich eine 18-jährige Beifahrerin ebenfalls aus Ennigerloh. Im Bereich der Bahnunterführung geriet er im Zuge einer Kurvendurchfahrt auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte frontal mit dem Pkw eines 45-jähriger Warendorfers, indem sich auch ein 29-jähriger Sendenhorster befand. Beide erlitten hierbei schwere Verletzungen, die anderen beiden Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Aufgrund Alkoholmissbrauchs wurde bei einem der Beteiligten Fahrzeugführer die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zur Klärung der Fahrereigenschaft wurde ein Fahrzeug beschlagnahmt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell