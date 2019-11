Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Einbrüche über Kellerfenster

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 7.11.2019 brachen unbekannte Personen in zwei Häuser in Milte, Ostesch und Ginsterweg ein. In beiden Fällen stiegen der oder die Einbrecher durch Kellerfenster in die Gebäude ein. In einem Fall stahlen die Täter Bargeld und Schmuck. In dem zweiten Haus kamen die Unbekannten nicht in weitere Etagen, da Kellertüren verschlossen waren. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Milte beobachtet? Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

