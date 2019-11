Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Brandstiftung wahrscheinlich

Warendorf (ots)

Das am Freitag, 1.11.2019 in der Bauernschaft Werse in Beckum in einer Scheune ausgebrochene Feuer dürfte auf Brandstiftung zurückzuführen sein. Tatverdächtig ist ein 29-Jähriger, der dort gegen Abend entdeckt wurde. Hinweise auf eine Selbstentzündung oder einen technischen Defekt gibt es nicht.

