Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 6.11.2019 kam es gegen 8.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Westkirchener Straße/Hörster in Beelen. Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße Hörster und überquerte an der Kreuzung die Westkirchener Straße, um in Richtung Ostenfelder Straße weiter zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 40-Jährigen, die die Westkirchener Straße in Richtung Beelen befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls kam das Auto der Beelenerin von der Straße ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und blieb auf einer Böschung stehen. Rettungskräfte brachten den Warendorfer, die 40-Jährige und ihre 5-jährige Tochter zur ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden von etwa 20.600 Euro. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Die Landstraße war für etwa neunzig Minuten gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

