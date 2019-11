Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert gestürzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 4.11.2019, 17.10 Uhr stürzte ein alkoholisierter Pedelecfahrer auf dem Westfalendamm in Ahlen. Der 37-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg in Richtung Friedrich-Ebert-Straße und wollte auf die Fahrbahn wechseln. Dabei verlor der Ahlener die Kontrolle über sein Pedelec und es kam zu dem Sturz. Hierbei verletzte sich der Mann schwer, so dass er stationär im Krankenhaus blieb. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Pedelcfahrer alkoholisiert war. Das bestätigte auch der Atemalkoholtest, so dass dem 37-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde.

