POL-WAF: Sassenberg. Hinweise zu Tatverdächtigem erbeten

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Tatverdächtige einer Körperverletzung und einer Bedrohung, die sich am Montagabend (4.11.2019, 20.30 Uhr) in Sassenberg auf einem Fußweg zwischen der Johann-Hinrich-Wichern-Straße und der St. Nikolaus Schule in Sassenberg ereignete. Der Unbekannte überholte einen 56-Jährigen und eine 48-Jährige, die mit einem Hund spazieren gingen. Als das Tier dem Mann folgte, rief der Sassenberger Stopp und meinte damit den Hund. Der Tatverdächtige fühlte sich jedoch angesprochen, drehte sich um und beleidigte den 56-Jährigen. Dann nahm er ein geschlossenes Messer in die Hand und schlug dem Hundebsitzer mit dem Griff gegen den Kopf. Dabei verletzte er den Sassenberger leicht. Anschließend öffnete der Unbekannte das Messer, hielt es in Richtung des Geschädigten und fuchtelte bedrohend damit herum. Der Tatverdächtige ging danach in Richtung der Straße Im Herxfeld weiter. Rettungskräfte brachten den Sassenberger zur ambulanten Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus.

Der Gesuchte hat eine bräunliche Hautfarbe, ist etwa zwanzig Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hatte dunkle zur Seite frisierte Haare und trug eine schwarze Jacke. Der Mann sprach russisch mit einem südosteuropäischen Akzent.

Wer kennt den Tatverdächtigen? Wer kann Angaben zu seiner Person und/oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

