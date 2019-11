Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Blutprobe und Führerscheinsicherstellung

Warendorf (ots)

Eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerschein waren die Folgen für einen 57-Jährigen nach einer Alkoholfahrt am Montag, 4.11.2019, 18.45 Uhr in Oelde auf der Letter Straße. Polizisten hielten den Autofahrer an, der bei der Verkehrskontrolle einen Atemalkoholtest durchführte. Aufgrund des postiven Werts von 1,18 Promille folgten für den Oelder die weiteren polizeilichen Maßnahmen.

