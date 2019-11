Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Versuchter Einbruch in Wohnung - Täter festgenommen

Warendorf (ots)

Am Montag, den 04.11.2019, um 23.14 Uhr, beobachtete eine Bewohnerin der Mauerstraße eine verdächtigte Person an einer Nachbarswohnung. Da der Zeugin bekannt war, dass die Nachbarin nicht zuhause ist, alarmierte sie die Polizei. Die Beamten konnten einen 34-jährigen Neubeckumer festnehmen, der offensichtlich versucht hatte, in die Wohnung einzudringen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten Betäubungsmittel auf. Weiterhin lagen zwei Haftbefehle gegen den Tatverdächtigen vor. Beamte der Kriminalpolizei übernahmen die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell