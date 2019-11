Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auto schleuderte in den Straßengraben

Warendorf (ots)

Am Montag, 4.11.2019 wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall, der sich gegen 12.20 Uhr an der Einmündung Walstedder Straße/Oestricher Landwehr in Ahlen ereignete verletzt. Eine 31-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße Oestricher Landwehr und bog auf die Walstedder Straße in Richtung Walstedde ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 39-jährigen Ahlenerin, die die Landstraße in Richtung Ahlen befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug der 39-Jährigen in den Straßengraben und die Frau wurde eingeklemmt. Noch vor dem Eintreffen von Rettungs- und Feuerwehrkräften konnte die schwer verletzte Ahlenerin aus dem Auto gerettet werden. Die 31-jährige Ahlenerin wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beiden Frauen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 11.200 Euro geschätzt. Die Walstedder Straße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

