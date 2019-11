Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schüsse gemeldet - Waffe sichergestellt Warendorf (Neu)

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 3.11.2019 meldete ein aufmerksamer Bürger gegen 0.30 Uhr Schüsse und einen verdächtigen Pkw im Bereich Hellweg in Beckum. Während der Fahndung entdeckten Polizisten das Auto und kontrollierten die Insassen, fünf Männer im Alter von 21 und 23 Jahren. Ein 21-Jähriger gab an, einige Schüsse mtit seiner Schreckschusswaffe in einem Waldstück abgegeben zu haben. Aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz stellten die Beamten die Waffe sowie Munition sicher und leiteten gegen den Beckumer ein Ermittlungsverfahren ein.

