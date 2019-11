Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Aufmerksame Zeugin meldet auffällige Fahrweise

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 3.11.2019 meldete eine aufmerksame Zeugin gegen 14.15 Uhr die gefährliche Fahrweise einer Autofahrerin auf der K 3 von Warendorf nach Everswinkel. Nur aufgrund der Umsicht anderer Verkehrsteilnehmer sei es zu keinem Verkehrsunfall gekommen. Polizisten hielten die 57-jährige Autofahrerin an. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Harsewinklerin aufgrund körperlicher Beeinträchtigen nicht in der Lage war Auto zu fahren. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein der Frau sicher und untersagten ihr bis auf weiteres ein Kraftfahrzeug zu führen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell