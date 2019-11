Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern-Vadrup. Unbekannter schlug jungen Mann nieder

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 3.11.2019 schlug ein Unbekannter gegen 0.20 Uhr einen 18-jährigen Glandorfer auf einer Party an der Straße Sickerhook in Vadrup nieder. Rettungskräfte brachten den verletzten Heranwachsenden zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Der unbekannte Täter ist etwa 1,90 Meter groß, trug einen braunen Drei-Tage-Bart, ein nach hinten gedrehtes BaseCap, eine schwarze Adidas Jogginghose mit drei weißen Streifen und eine dunkle Bomberjacke. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell