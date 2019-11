Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fußgänger von Pkw erfasst

Warendorf (ots)

Am Sonntagabend (3.11.2019, 19.35 Uhr) wurde ein Fußgänger an der Einmündung Andreasstraße/Bleichstraße in Warendorf erfasst. Der 22-Jährige querte die Bleichstraße, als ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Warendorf mit seinem Auto von der Andreasstraße auf die Bleichstraße abbog. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Warendorfer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da die Windschutzscheibe des Pkws zersplittert war, wurde es abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 700 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell