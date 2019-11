Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Person nach Brand in Scheune - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 3.11.2019, 13:23 Uhr

Warendorf (ots)

Bei der Begehung der Scheune auf der Suche nach Brandnestern durch einen Bekannten des Besitzers am Freitagabend (1.11.2019, 20.30 Uhr) entdeckte dieser eine männliche Person. Die hinzugezogene Polizei stellte die Personalien des 29-jährigen Lemgoers fest und ließen ihn aufgrund seiner - nicht brandursächlichen - Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus bringen. Nach einer weiteren Untersuchung wurde der Mann in eine Fachklinik gebracht. Ob der Lemgoer für den Brand verantwortlich ist, konnte noch nicht geklärt werden. Weitere Ermittlungen stehen noch aus.

