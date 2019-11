Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Warendorf (ots)

Am heutigen Sonntag (03.11.2019) ereignete sich gegen 12.20 Uhr ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf sich vier Personen leicht verletzten. Ein 67-jähriger Fahrzeugführer aus Dülmen befuhr zur Unfallzeit mit seinem PKW die B51 aus Ostbevern kommend in Fahrtrichtung Telgte. Zeitgleich befuhr ein 73-jähriger Mann aus Greven die B 64 in Fahrtrichtung Warendorf. Zur Unfallzeit war die Ampelanlage im Kreuzungsbereich B 51 / B 64 aufgrund eines Defektes ausgefallen. Der 67-jährige Mann überquerte die Kreuzung und übersah dabei das vorfahrtberechtigte Fahrzeug aus dem Kreis Steinfurt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer, sowie die beiden jeweiligen Mitfahrerinnen ( 68 und 67 Jahre alt) wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, den Sachschaden schätzt die Polizei auf zirka 30.000 Euro.

